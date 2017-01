Aeroporto de Haneda em Tóquio passará por renovações

O Aeroporto de Haneda em Tóquio passará por grandes renovações, informou o Ministério dos Transportes, em preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2020.

O ministério planeja aumentar o número anual de partidas e pousos internacionais no aeroporto em 39.000, para cerca de 99.000 até o ano de 2020.

As renovações farão parte da capacidade do Terminal 2 em operar voos internacionais. Segundo o ministério, 2 andares serão adicionados em parte do terminal para dar espaço a instalações de imigração e alfândega.

A construção terá 2 áreas de embarque designadas para voos internacionais e 5 para ambos voos internacionais e domésticos.

O ministério planeja finalizar os planos antes da primavera e começar o trabalhos para permitir o uso até 2020.

Fonte: NHK Imagem: Wikimedia Commons