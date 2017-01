Acidentes causados por motoristas idosos tornam-se um problema no Japão

Acidentes fatais causados por motoristas idosos tornam-se um problema no Japão e o governo está buscando maneiras de preveni-los.

Um dos planos é encorajar mais motoristas a comprarem carros equipados com freio automático e outros sistemas de segurança. Além disso, o governo está considerando oferecer suporte às empresas fabricantes de veículos no desenvolvimento de tecnologia que auxilia os motoristas idosos.

Outra ideia é oferecer incentivos aos idosos para compra de carros com avançados sistemas de segurança. O governo planeja elaborar medidas específicas até o final de março.

As causas mais comuns de acidentes envolvendo motoristas idosos incluem pisar no acelerador ao invés do freio e falhar no momento de fazer a checagem necessária das condições nas ruas.

De acordo com o governo, menos da metade de todos os carros novos vendidos no Japão estão equipados com sistemas automáticos de freio de emergência e somente um terço dos veículos conta com sistemas que previnem a aceleração não intencional.

Fonte: NHK Imagem: ANN