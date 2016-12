Universitária japonesa está desaparecida na França

Uma universitária japonesa de 21 anos está desaparecida na França e a polícia está tentando determinar o paradeiro de outro estudante estrangeiro em conexão com o desaparecimento da jovem, de acordo com autoridades locais e a mídia.

Narumi Kurosaki, estudante da Universidade de Tsukuba (Ibaraki), começou a frequentar a Universidade de Franche-Comte em Besancon, no leste do país, em setembro para estudar a língua francesa, de acordo com autoridades locais e outras fontes.

Kurosaki desapareceu no dia 4 de dezembro e não pode ser contactada por celular desde então. Seu cartão de crédito também foi suspenso.

Na noite do dia 4 de dezembro, um pouco antes de seu desaparecimento, ela jantou com conhecidos em um restaurante local, incluindo o homem que a polícia está tentando localizar.

A polícia divulgou a foto de Kurosaki para buscar informação do público. A polícia da União Europeia também foi notificada para procurar pelo homem, de acordo com a mídia local.

Fonte: Kyodo Imagem: NHK