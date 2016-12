Turistas chineses causam tumulto em aeroporto no Japão após cancelamento de voo

Vários turistas chineses entraram em confronto físico com oficiais da polícia japonesa no Aeroporto New Chitose (Hokkaido) no sábado (24) após o cancelamento de um voo por causa da forte nevasca, segundo fontes policiais.

Na noite do dia 24, por volta das 20h, cerca de 100 passageiros chineses foram informados que o voo em que partiriam havia sido cancelado após entrarem na área restrita do terminal internacional. Os turistas protestaram de forma severa contra os funcionários da empresa aérea.

Vários chineses ultrapassaram portões e entraram em confronto com a polícia, que tentava contê-los.

A confusão prosseguiu até a manhã do dia seguinte, por volta das 8h. Duas chinesas passaram mal e foram levadas ao hospital de ambulância.

A operadora do aeroporto informou no sábado (24) que cerca de 6.000 pessoas passaram a noite em Hokkaido após cerca de 280 voos terem sido cancelados, divulgou o Nikkei Shimbun.

De acordo com a NHK, cerca de 96 centímetros de neve foram registrados em Sapporo na sexta-feira (23), a maior quantidade para um único dia em dezembro nos últimos 50 anos.

Fonte: Mainichi Imagem: TBS