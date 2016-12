Número de turistas estrangeiros no Japão atinge recorde em novembro

De acordo com a Organização de Turismo do Japão (JNTO), 1,9 milhão de turistas estrangeiros visitaram o Japão em novembro, representando uma alta recorde para o mês.

Já o número estimado de visitantes estrangeiros no Japão no período de janeiro a novembro deste ano teve um aumento de 22.4% em relação ao ano anterior, totalizando 21.988.400, já ultrapassando a atual alta recorde para 2016, de acordo com informações divulgadas pela JNTO na quarta-feira (21).

O resultado refletiu um salto continuado no número de visitantes da China e um aumento no número de visitas por navios de cruzeiro e voos ao Japão, incluindo aqueles operados por empresas aéreas de baixo custo.

O total para 11 meses incluiu 5.945.500 visitantes da ilha principal da China (alta de 28%), 4.596.000 da Coreia do Sul (alta de 28.1%) e 3.888.800 de Taiwan (alta de 14%).

O número de turistas de Hong Kong, Malásia, Estados Unidos e Austrália teve um aumento de 20%, enquanto aqueles vindos da França, um aumento de 19%.

Em uma conferência de imprensa realizada na quarta-feira, o chefe da Agência de Turismo do Japão, Akihiko Tamura, disse que o número de visitantes estrangeiros ao país em todo o ano de 2016 “provavelmente atingirá a marca de 24 milhões”.

Fonte: NHK, Jiji Imagem: Bank Image