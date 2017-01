Número de passageiros em voos internacionais no Aeroporto de Kansai atinge recorde

Passageiros que usam o Aeroporto de Kansai em Osaka para voos internacionais aumentaram 16% no ano, para um recorde de 17.2 milhões no período de janeiro a novembro, segundo informações divulgadas pela operadora na segunda-feira (26), graças a mais rotas com destinos a países asiáticos como a Coreia do Sul.

O tráfego atingiu o recorde de um ano todo, de 16.25 milhões, marcado em 2015.

A Asiana Airlines da Coreia do Sul introduziu mais voos entre o Aeroporto de Kansai e o Aeroporto de Incheon, enquanto a Tianjin Arilines da China iniciou serviços entre o aeroporto e Dalian em julho. A Air New Zealand reintroduziu rotas com destino ao Aeroporto de Kansai pela primeira vez em 3 anos.

Para o mês de novembro somente, viajantes usando o aeroporto para voos internacionais teve um aumento de 9% no ano para um recorde de 1.52 milhão.

Fonte: Nikkei Imagem: Japan Times