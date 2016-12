Novo sistema informará estrangeiros sobre terremotos e outras emergências

Segundo o Ministério de Assuntos Internos, o plano faz parte de um esforço para construir um efetivo sistema de alerta de emergência para visitantes estrangeiros em preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2020.

Representantes do ministério estão considerando designar uma equipe que será despachada com coordenadores de informação para estrangeiros em casos emergenciais.

Tal equipe visitará abrigos temporários para fornecer informações necessárias aos evacuados de nacionalidade estrangeira e ajudá-los.

O ministério está tentando melhorar as condições de informação para estrangeiros ao aprender com a série de terremotos que afetou a província de Kumamoto e áreas ao redor no mês de abril. Na época, municípios relevantes falharam em passar informações de forma apropriada aos estrangeiros.

Segundo a NHK, o ministério está tentando estabelecer uma equipe de estudo com os governos central e local, assim como organizações não governamentais que dão assistência a estrangeiros, para trabalharem em medidas concretas na implementação do sistema, que poderá ter início em abril de 2018.

Fonte e imagem: NHK