Neve histórica de quase 1 metro depois de meio século em Hokkaido

Por conta do desenvolvimento da baixa pressão atmosférica, as regiões costeiras do Mar do Japão e do Mar de Okhotsk foram atingidas com neve intensa e pesada desde sexta-feira (23).

De acordo com o Observatório de Meteorologia de Sapporo (Hokkaido), a capital amanheceu com acúmulo de 96 cm de neve, com registro feito às 09h00 deste sábado, véspera de Natal.

Segundo o observatório, desde 1.966, ou há 50 anos, que a capital não vê tanta neve, acima de 90 cm de altura, em dezembro.

Transtornos por causa da nevasca

A nevasca paralisou os transportes públicos. De acordo com o noticiário da ANN, cerca de 6 mil passageiros, de 260 vôos, foram prejudicados com a neve e tiveram que dormir no Aeroporto Shin Chitose. Eles se enrolaram nos cobertores fornecidos pelo aeroporto e disputaram o piso da instalação.

A partir das 11 horas deste sábado, o aeroporto conseguiu remover a neve das pistas, permitindo retornar com os vôos.

A companhia férrea JR também teve muito trabalho. Ontem, foram 485 linhas paralisadas por conta da nevasca e até a tarde deste sábado cerca de 200 linhas ainda não tinham voltado à normalidade por conta do trabalho de remoção da neve dos trilhos. Essas paralisações das companhias aéreas e de trem afetaram cerca de 49 mil passageiros.

Além disso, cerca de 3.800 residências de Erimo-cho tiveram um breve apagão por causa dos rompimentos dos cabos elétricos, provocados por fortes ventos, de acordo com a companhia Hokkaido Electric Power.

Fontes: ANN e Hokkaido Shimbun Imagens: ANN