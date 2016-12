Morre Carrie Fisher, a Princesa Leia da saga Star Wars, aos 60 anos

Carrie Fisher, natural de Los Angeles (Califórnia), dois anos após sua estréia no cinema, interpretou a Princesa Leia no primeiro filme da saga Star Wars – “Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança” – em 1977. A atriz ganhou muita fama com sua personagem brava, competitiva e extremamente forte.

Após o primeiro filme, Fisher também participou do segundo filme da saga – Star Wars Episódio V: O Império Contra-Ataca” – e de sua continuação – “Star Wars Episódio VI – O Retorno de Jedi” – interpretando em ambos a personagem mais querida da saga. Atualmente, participou do mais novo filme da saga – “Star Wars Episódio VII – O Despertar da Força” – completando 32 anos que interpreta o mesmo papel.

Recentemente, foi revelado em seu livro autobiográfico que a atriz e o ator Harrison Ford, que interpretou o incrível “Han Solo” na saga Star Wars, tiveram um caso por três meses, durante a gravação do primeiro filme de 1977.

No dia 23 deste mês, Fisher sofreu de um ataque cardíaco quando estava em um avião com destino de Londres a Los Angeles. Ela foi levada ao hospital em Los Angeles, logo que a aeronave pousou, e recebia tratamento. Entretanto, a atriz veio a óbito na manhã de terça-feira (27).

Carreira

Como dito anteriormente, Fisher marcou sua história na cultura pop com sua personagem. Recentemente, ela foi escalada para aparecer no oitavo episódio da série Star Wars.

Além de ter participado da saga Star Wars, a atriz também participou de filmes como “As Panteras” e “Irmãos Cara de Pau”, fora suas participações nas séries “The Big Bang Theory”, “Sex & The City” e Uma Família da Pesada”.

Fisher também escrevia livros, que contavam um pouco de sua carreira como atriz, suas dificuldades por ser mãe solteira e de seus vícios em álcool e drogas. Em seu livro de maior destaque, Wishful Drinking, de 2008, ela conta sua vida de forma aberta e divertida: seu nascimento, sua história interpretando a princesa Leia e sobre ser mãe solteira, além de falar sobre seus vícios e de sua depressão.

Seu livro mais recente é “Memórias da Princesa – Os Diários de Carrie Fisher“, de 2016, no qual conta sua trajetória nos filmes Star Wars e suas relações com seus colegas de trabalho.

Hassion Ford: “Ela viveu com coragem”

Após a morte de Fisher, Hassion Ford se manifestou: “Carrie era única, brilhante e original. Era divertida e vivia com coragem sem se preocupar em se expor. Nós nunca a esqueceremos”.

George Lucas, criador da série Star Wars, também não poupou elogios a Fisher em sua declaração: “Ela era extremamente inteligente e talentosa. A Princesa Leia que ela interpretou em Star Wars era uma personagem inteligente e competitiva, e nunca perdia suas esperanças e, diferente do que muitas pessoas pensam, era uma personagem muito difícil de se interpretar”.

Fonte: NHK News e Globo