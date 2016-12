Lei que legaliza cassinos no Japão entra em vigor

Uma lei que permite jogos de cassino no Japão entrou em vigor na segunda-feira (26), estimulando o governo a promover a criação de “resorts integrados” que incluem hotéis e instalações de entretenimento.

A lei promovida por um grupo de legisladores, principalmente do Partido Liberal Democrata, criou controvérsia devido a uma preocupação pública sobre o risco de vício no jogo.

Após o decreto, o governo do Primeiro-Ministro Shinzo Abe vai formular a legislação detalhada solicitada para implementar o sistema de cassino, vendo tais resorts com potencial para impulsionar o turismo.

A lei também força o governo a preparar a legislação dentro de 1 ano para lidar com problemas ligados aos resorts cassino, incluindo o vício no jogo, e maneiras de prevenir o envolvimento de grupos do crime organizado.

A lei japonesa proibia os cassinos, mas na prática o jogo vem sendo permitido na forma de caça-níqueis e salões de pachinko. A lei também permitia apostas em corridas de cavalo públicas e corridas de barco.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image