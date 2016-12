Japão quer facilitar a abertura de empresa para os estrangeiros empreendedores

Com a finalidade de incentivar os estrangeiros a abrirem uma empresa – de sociedade empresária ou a chamada K.K. kabushikigaisha – o governo japonês quer se empenhar para facilitar os procedimentos.

De acordo com o jornal Nikkei, ele quer facilitar o registro da criação da pessoa jurídica K.K.. Antes do estrangeiro querer abrir uma empresa no Japão, necessita da abertura de uma conta bancária e ele encontra uma barreira: muitas vezes é recusado pela instituição financeira.

O empresário necessita depositar o capital social e é necessário apresentar esse comprovante para o registro da empresa. O Ministério da Justiça pretende, ainda neste ano fiscal, permitir que o empresário estrangeiro que tenha delegado o capital social na conta de uma outra pessoa, possa prosseguir com o processo de registro. Essa pessoa pode ser o profissional conhecido como shihoushoshi ou “escrivão judicial”.

O governo quer consolidar a política de concessão de visto permanente após apenas 1 ano de residência no país, para os estrangeiros com habilidades avançadas de gestão e possuidores de tecnologia.

Assim o Japão espera atrair investidores do exterior, com a finalidade de melhoria na produtividade dos setores da indústria da transformação e de serviços.

Fonte: Nihon Keizai Shimbum Imagem ilustrativa: Pixabay