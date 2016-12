Japão: quanto é o bônus médio do assalariado de empresa de grande porte

De acordo com o noticiário da NHK as grandes companhias do Japão obtiveram boa rentabilidade, a qual será repassada aos seus funcionários em forma de bônus de inverno, como tradição.

Em média o funcionário receberá 880 mil ienes, segundo o noticiário. Entretanto, pela primeira vez na história, as indústrias de transformação deverão pagar mais de 900 mil ienes.

A Keidanren (Japan Business Federation) realizou uma pesquisa sobre os bônus entre as empresas com mais de 500 funcionários. Foi como resultado dessa pesquisa que soube-se da média de 887.360 ienes entre as 145 empresas.

Em relação ao ano anterior, houve uma pequena variação positiva de 0,02%, o que se traduz em 143 ienes a mais, pelo quarto ano consecutivo de aumento. A estatística teve início em 1981 e se observa que essa média foi a quarta maior desde então.

Saiba a média de cada setor

O pagamento médio de 904.900 ienes de bônus para cada funcionário do setor industrial de transformação é o maior desde 1981

A maior média fica na indústria alimentícia, em média de 1.055.751 ienes

990.266 ienes é o que receberá um funcionário da indústria automotiva

O setor de companhia de trem pagará em média 957.208 ienes

A Keidanren vem realizando campanha entre as empresas associadas para o aumento de salário dos funcionários até a primavera do ano que vem, pelo quarto ano consecutivo. A NHK informou que a atenção fica voltada a essas empresas para observar o comportamento em relação à tendência do aumento salarial.

Fonte: NHK Imagem ilustrativa: Pilolife e Satojay01