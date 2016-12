Governo japonês é severamente criticado pela forma de excluir os sem-teto através da “arte”

O termo 排除アート (pronuncia-se haijo aato) bombou na web com severas críticas ao governo sobre o tratamento aos sem-teto.

Nas redes sociais o povo criticou severamente os supostos objetos de arte colocados nas ruas de Tóquio, como “arte da exclusão”.

Isso porque o Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes do Japão pegou um espaço público para a instalação de objeto de arte, como em Dogenzaka, uma área verde próxima a um cruzamento da rodovia nacional 246, no bairro de Shibuya.

O espaço de 30 m de comprimento por 10 m de largura foi preenchido com centenas de materiais côncavos e salientes, em 11 deste mês. Depois de pronto, pessoas fizeram uso das redes sociais para criticar “arte da exclusão”, referindo-se aos homelesses (sem-teto) que não podem mais usar esse local para dormirem. Por outro lado, o ministério afirma que havia plantas mas as pessoas jogavam muito lixo, por isso, colocaram esse “objeto de arte”.

Nas redes sociais, usuários dizem que excluir os sem-teto dessa área não resolve o problema, pois eles irão para outro local.

O ideal é que o governo tomasse providências para acolhê-los de outra forma, acionando entidades de ajuda ou ONGs. Outros criticaram o uso dos impostos para criar essa “arte da exclusão”, que também poderia ferir as crianças. Logo, o ministério teve que cobrir as pedras salientes com mais camada de cimento e no dia 14 aquelas pedras salientes apareceram com outro visual.

Outro espaço em Shibuya expulsa os sem teto

A associação comercial de Inokashira, de Shibuya, também tomou medidas para não permitir que os sem teto usem um espaço público, passando corrente em volta e instalando um objeto de arte pontiagudo para que eles não durmam mais lá.

Assim, esse tipo de atitude foi chamada de “arte da exclusão”, por terem o objetivo de “eliminar os fracos”, apontaram os posts nas redes sociais. As pessoas de Tóquio disseram que é preciso encontrar uma solução para a criação de uma sociedade que não gere homelesses. Outros disseram que esse tipo de medida é radical.

Além desses apontados pela reportagem da NHK, o público usuário das redes sociais flagraram outras “artes da exclusão” em vários pontos de Tóquio, como em Shunjuku e outros locais.

Fontes: NHK e Twitter Imagens: Twitter