Funcionária de banco é suspeita de roubo de ¥400 milhões de contas de clientes

Uma funcionária do Sumitomo Mitsui Banking foi demitida há alguns meses por supostamente ter roubado cerca de ¥400 milhões ($3.4 milhões) das contas de clientes, no segundo caso de apropriação indevida que ocorreu no banco neste ano, segundo informações divulgadas na quinta-feira (22) por fontes ligadas ao assunto.

O banco, uma unidade do Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, demitiu a funcionária em junho e posteriormente relatou à polícia, que ainda está investigando o caso. Ela é suspeita de ter roubado o dinheiro ao longo de 7 anos para cobrir seus prejuízos em transações cambiais, de acordo com fontes.

A funcionária teria forjado carimbos dos clientes e sacado dinheiro das contas enquanto estava trabalhando em uma agência em Matsudo, província de Chiba. Ela foi autorizada a verificar as transações, segundo fontes.

“Nós também estamos conduzindo investigações internas”, disse um porta-voz do SMBC, mas se recusou a fazer comentários adicionais.

Em julho, o SMBC demitiu um chefe adjunto de uma agência em Tóquio por fraude.

Esse funcionário foi detido em outubro por ter se apropriado indevidamente de cerca de ¥960 milhões ao manipular o sistema de transações cambiais do banco. Ele está atualmente sendo julgado no Tribunal de Tóquio.

