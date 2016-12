Cuidado com rajadas de vento e trovoadas no Japão hoje

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), a frente fria que se estende de uma baixa pressão atmosférica em formação no Mar do Japão está passando pelas regiões no oeste do Japão (Kinki, Chugoku, Shikoku e Kyushu) e, choverá por uma vasta área e o vento se intensificará principalmente no oeste do Japão.

No Cabo Muroto em Kochi, a velocidade dos ventos chegou a 105km/h por volta das 4:20 e, na cidade de Wakayama, a velocidade máxima ultrapassou 80km/h.

Após o meio-dia de terça-feira (27), a previsão é de que a frente fria passe pelo oeste e leste do Japão e, devido ao ar quente e úmido do sul, a previsão é que as condições atmosféricas tornem-se instáveis após o meio-dia principalmente no lado do Pacífico.

No horário em que a frente fria passar, haverá a formação de nuvens de chuva acompanhadas de trovoadas, e também há perigo de tornados e outros tipos de rajadas de ventos em uma grande área.

A JMA adverte os cidadãos sobre o perigo de formação de nuvens carregadas de chuva, rajadas de ventos e até granizo e, caso haja sinais de aproximação de nuvens de chuva, fique em construções resistentes e se proteja.

