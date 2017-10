Vitória de Shinzo Abe é bem recebida por lobbies empresariais

As organizações de negócios líderes do Japão demonstraram esperança de que a vitória da dominante coalizão nas votações de domingo (22) vão se traduzir em um novo momento para abordar o crescimento econômico e outros desafios.

O Partido Liberal Democrata (PLD) do primeiro-ministro Shinzo Abe e o parceiro de coalizão Komeito pareceram assegurar a maioria de dois terços na câmara baixa, dando a seu governo uma base sólida a partir da qual reforçará uma agenda pró-business.

O resultado da eleição “significa que as expectativas das pessoas que aceleraram a Abenomics, a resposta ao problema da Coreia do Norte e outras políticas serão realizadas com força maior,” disse em uma declaração Sadayuki Sakakibara, presidente da Federação de Negócios do Japão da maioria das grandes corporações.

Os itens da agenda principal para o governo de Abe devem incluir combater a deflação, promover uma recuperação econômica e estabelecer um curso para o produto interno bruto (PIB) atingir 600 trilhões de ienes ($5,28 trilhões), disse ele.

Keidanren, como o lobby de negócios também é conhecido, quer que o governo aborde a segurança social, consolidação fiscal e questões relacionadas à energia e demografia, de acordo com Sakakibara.

A Câmara do Comércio e Indústria do Japão (JCCI), que representa pequenas e médias empresas, e a Associação do Japão de Executivos Corporativos, ou Keizai Doyukai, também divulgaram declarações saudando a perspectiva de estabilidade política.

O presidente da JCCI, Akiko Mimura, pediu por ação, dizendo que “o partido dominante deveria trabalhar na superação da escassez de mão de obra e realizar melhorias na produtividade.”

“Espero que o partido dominante construa uma fundação econômica robusta ao realizar reformas estruturais,” disse ele.

Contudo, mesmo que o Keidanren e o JCCI tenham oferecido seu apoio e cooperação total, O Keizai Doyukai se distanciou um pouco do governo.

O presidente da Keizai Doyukai, Yoshimitsu Kobayashi, pediu mais discussões entre os campos dominantes e da oposição, chamando a eleição de “vaga” sobre pelo que os partidos estavam lutando.

Sobre a modificação da constituição da renúncia de guerra, Kobayashi disse que gostaria de ver um debate completo em uma maneira visível ao público geral.”

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image