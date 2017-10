Data da abdicação do Imperador publicada pelo Asahi foi desmentida

Yoshihide Suga, secretário-chefe de gabinete, convocou uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (20). Exatamente no dia em que a imperatriz Michiko comemora 83 anos. Ele disse “tal fato é inexistente”, se referindo à data da abdicação do Imperador do Japão, em 31 de março de 2019. E prosseguiu afirmando “nada está decidido” pelo Conselho da Casa Imperial.

“É a primeira vez na história constitucional. Neste momento é extremamente difícil indicar a época correta”, explicou em relação à nova era. “Levando em conta a vida da população, queremos analisar corretamente”, emendou.

Em seguida, todos os veículos de imprensa mais importantes do país publicaram as palavras de Suga.

Polêmica sobre a data da abdicação

O jornal Asahi publicou em primeira página e também na edição online a data de 31 de março de 2019, como sendo o dia da abdicação. O novo imperador receberia a coroa em 1o. de abril, quando se iniciará uma nova era. “Assim, o governo ajustou. A nova era deverá ser anunciada em meados do ano que vem”, escreveu o jornal.

Segundo o Asahi as fontes sobre o assunto são seguras. São vários funcionários da residência oficial do Primeiro-Ministro que teriam revelado.

Depois de Suga ter contradito a matéria do Asahi, outros veículos publicaram que as possíveis datas são duas. Em relação ao calendário de abdicação, uma proposta é para o final de dezembro de 2018, com entrada na nova era em 1o. de janeiro de 2019. A outra a ser considerada é em 31 de março de 2019, como noticiou o Asahi.

A polêmica foi criada. Suga disse que a Dieta Nacional deverá retomar o assunto para discussão e a aplicação dessa lei deverá ser feita considerando a avaliação do Conselho da Casa Imperial.

Fontes: Asahi Shimbun, Sankei News e Hazard Lab Fotos: Sankei News