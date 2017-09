Shinzo Abe cita ‘crise nacional’ ao convocar uma eleição antecipada

Na segunda-feira (25), o primeiro-ministro Shinzo Abe convocou uma eleição um ano antes do prazo, dizendo que o Japão estava enfrentando uma “crise nacional” que deve ser tratada imediatamente.

Abe realizou uma conferência de imprensa no início da noite de ontem para anunciar que estava dissolvendo a Câmara Baixa quando ela se reunir na quinta-feira (28).

Citando o rápido ritmo do envelhecimento populacional e baixo índice de natalidade do Japão, ele disse que uma crise nacional emergiu e que deve ser tratada imediatamente para trazer um futuro mais brilhante.

Abe também tocou no assunto sobre os frequentes testes nuclear e de mísseis da Coreia do Norte como outra ameaça que a nação japonesa enfrenta. Ele prometeu realizar cada esforço para proteger as vidas e paz das pessoas.

“Estou determinado a resolver o que pode ser chamado de crise nacional junto com o público ao concentrar meu corpo e alma nessa questão”, disse ele.

Após atacar Pyongyang sobre suas repetitivas provocações, Abe declarou: “as eleições que são o ponto de partida de democracias não deveriam ser afetadas por quaisquer ameaças que possam emergir da Coreia do Norte. Por causa dessa situação que atualmente enfrentamos, quero realizar uma eleição com a finalidade de pedir ao público que tome uma decisão sobre como a questão da Coreia do Norte deve ser tratada”.

Abe prometeu implementar uma forte política estrangeira se ele ganhar a eleição.

Enquanto o governo e a coligação dominante coordenam o tempo da eleição da Câmara Baixa, as indicações são de que ela provavelmente será realizada em 22 de outubro.

Fonte: Asahi Imagem: Bank Image