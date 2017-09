 ‘Não faz sentido o míssil cair em Shimane’, disse um político

Diretor dos Assuntos Gerais do Partido Democrático Liberal e também presidente da sucursal da província de Shimane, o político Wataru Takeshita, 70, fez uma declaração que está gerando revolta.

“Não faz sentido o míssil (norte-coreano) cair em Shimane”, teria dito em Hiroshima (província homônima). Em relação a isso, ele disse aos jornalistas e membros dos partidos de oposição que não sabe o que foi inadequado.

Nesta segunda-feira (4), o político acusado de usar de violência verbal, ainda não se retratou. “O que é inadequado, podem me apontar para depois eu pensar sobre isso”, perguntou aos jornalistas.

Não retirou o que disse

Em relação à declaração do líder norte-coreano de que os mísseis contra Guam poderiam sobrevoar 4 províncias do Japão, ele teria feito uma declaração infeliz no domingo (3). Teria dito “em Hiroshima até que tem população, mas não faz sentido cair em Shimane”, dando a entender que a população de sua província é muito pequena para ser alvo da Coreia do Norte.

“Só falei que em termos de estratégia não faz sentido a Coreia do Norte mirar Shimane”, reafirmou aos jornalistas.

Em relação às palavras do político, o presidente do comitê do Partido Democrático declarou criticando “isso foi uma agressão verbal e deve ser retirada”.

Fonte e foto: JNN