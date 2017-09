Donald Trump visitará o Japão 

O presidente dos EUA, Donald Trump, planeja fazer sua primeira visita ao Japão no início de novembro para realizar discussões com o primeiro-ministro Shinzo Abe, informou uma fonte diplomática na terça-feira (12).

Os dois governos estão organizando a viagem como parte do que será a primeira visita de Trump à Ásia desde que assumiu o poder em janeiro. A viagem ao Japão precederá suas visitas planejadas ao Vietnã e Filipinas para cúpulas regionais no final de novembro, segundo a fonte.

Trump também planeja visitar a China para conversar com o presidente Xi Jinping. Não foi divulgado imediatamente se Trump visitará a Coreia do Sul como parte do tour na Ásia, de acordo com a fonte.

Durante as reuniões planejadas com Abe e Xi, Trump poderá focar sobre os mísseis e desenvolvimento de armas nucleares da Coreia do Norte, assim como questões econômicas bilaterais como maneiras de reduzir os déficits comerciais de Washington com os dois países.

Separadamente, Trump planeja se encontrar com Abe na próxima semana em Nova York nos bastidores da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde eles provavelmente coordenarão a planejada visita de Trump ao Japão, segundo a fonte.

Trump visitará o Vietnã para uma cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e outra da Associação de Nações Asiáticas do Sudeste nas Filipinas em novembro.

Durante a primeira reunião de Abe e Trump, que aconteceu no início deste ano em Washington, o presidente americano aceitou o convite do primeiro-ministro japonês para uma visita oficial ao país.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image