Japão e EUA ‘juntos no fortalecimento da pressão’

Depois do míssil norte-coreano lançado nesta manhã de terça-feira (29), o qual sobrevoou no norte do Japão e caiu por volta das 6h12 ao leste do Cabo Erimo (Hokkaido), o primeiro-ministro Shinzo Abe quis conversar com o presidente dos EUA.

O telefonema foi efetuado por volta das 10h e “durou cerca de 40 minutos. Discutimos sobre a análise do lançamento do míssil e sobre as ações futuras”, declarou Abe para os jornalistas.

“As posições dos Estados Unidos e Japão estão perfeitamente de acordo. Realizaremos reunião de emergência com a Organização das Nações Unidas (ONU) e estamos alinhados em relação ao fortalecimento da pressão”, declarou o teor do diálogo.

Prosseguiu explicando que o presidente Trump demonstrou reconhecimento de 100% da aliança dos EUA com o Japão. “Em cooperação entre Japão, Estados Unidos e Coreia do Sul, enquanto trabalhamos com a Rússia e China, precisamos mudar a política deles (Coreia do Norte)”, explicou Abe.

Fonte: NHK Fotos: Wikimedia Commons