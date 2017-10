Sorvete de batata doce dourada por tempo limitado

Lançada na terça-feira (3) o sorvete de annou imo ou batata doce de cor dourada, típica do sul do Japão, está fazendo sucesso nas redes sociais. A proposta típica de outono usa as batatas colhidas em Tanegashima, uma ilha do arquipélago Osumi, da província de Kagoshima.

A annou imo é conhecida pela sua textura cremosa, cor dourada e pelo grau de doçura.

A Häagen Dazs, famosa pela textura cremosa de seus sorvetes, conseguiu reproduzir a cremosidade e a leveza dessa batata doce quando assada. Assim, os internautas comentam na web. A combinação da annou imo com o leite foi perfeita para mais esse sorvete de tempo limitado.

Batata dourada tão doce quanto o mel

Ao introduzir a colher no copo do sorvete, chega-se ao purê da annou imo. Com pedacinhos da batata, uma riqueza de sabores explode dentro da boca, tão doce quanto o mel quando se assa essa espécie de batata dourada.

Para quem quer trazer o outono como sobremesa, vale a pena experimentar o rico sabor do sorvete de annou imo.

O preço sugerido desse copo de sorvete da Häagen Dazs é de ¥294, com imposto. Já se encontra à venda nas lojas de conveniência e supermercados do Japão.

A fabricante não informou até quando esse sorvete estará disponível.

Fonte e fotos: divulgação