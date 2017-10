Novas bebidas da McDonald’s Japan para o outono

Sobremesas “bebíveis” vêm se espalhando no Japão, incluindo no McCafé by Barista, uma sub-rede de cafés da McDonald’s, onde uma variedade de bebidas é oferecida há bastante tempo. Agora, a mais nova linha de bebidas/sobremesa usa um ingrediente muito saboroso, as boas e velhas maçãs!

As novas bebidas da rede de café são o Chunky Custard Frappe, a Apple Tart Latte e a Apple Tart Iced Latte.

O Chunky Apple Custard Frappe (ごろごろりんごのカスタードフラッペ), que custa 500 ienes, mostrado acima, é preparado com uma camada de fundo de calda de maçã contendo pedaços da fruta, sobre a qual vem a bebida principal que consiste de creme custard (creme pasteleiro) e xarope sabor torta de maçã, todos cobertos com pedaços volumosos de saborosas maçãs cultivadas no Japão, graham crumbles e chantili.

O Apple Tart Latte (りんごのタルトラテ) e o Apple Tart Iced Latte (りんごのタルトアイスラテ), cada um custa 390 ienes, a base da bebida consiste de xarope com sabor de torta de maça misturado com leite quente espumoso ou leite frio respectivamente, ambos cobertos com chantili, graham crumbles e calda de maçã contendo pedaços de frutas.

As três bebidas estarão disponíveis nas 90 lojas da McCafé by Barista em todo o Japão até o final de novembro.

Para encontrar uma loja McCafé by Barista mais próxima de sua residência, veja aqui (basta clicar no ícone McCafé by Barista, inserir o nome da província, de preferência em japonês, e colocar na busca).

Fonte: Rocket News Imagens: McDonald’s Japan