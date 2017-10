Halloween até na casa de sushi

Sushi tem a ver com os pescados e frutos do mar de cada estação. No entanto, uma rede de sushi de esteira resolveu introduzir um tema nos seus pratos – Halloween.

Um deles promete chamar à atenção. É o “fantasminha que desaparece no curry negro”. O arroz branco é o tradicional shari (arroz com vinagre usado para fazer sushi). Ele é coberto com repolho roxo ao molho de maionese. Para o curry ficar com a cor negra foi usada a tinta do calamares, muito usada na gastronomia. O fantasminha é um algodão doce, que combina bem com o curry. À medida que vai se servindo dele, desaparece, por isso o nome. Custa 399 ienes.

Já o outro prato que promete fazer sucesso é “camarão da bruxa” tem um molho de maionese roxo, cuja cor é extraída do repolho roxo. Seu preço é de 216 ienes.

Para quem não fica sem sobremesa, há duas opções. Uma delas chama-se “gengivas da bruxa”, a própria imagem do terror. Dentro de um macio waffle tem um molho de rasberry para parecer sangue, um sorvete de leite com carvão de bambu para dar o tom cinza e os dentes da bruxa são de marshmallow. Pode parecer horroroso, mas a empresa garante que é muito saboroso. O preço é de 270 ienes.

Outra sobremesa é um mousse intitulado “olho medonho”. O mousse é de leite e sobre ele tem cobertura de geleia de morango com uma pupila preta feita de chocolate. Custa 108 ienes.

O período da campanha de Halloween é entre 13 a 31 de outubro, em toda a rede do Kurazushi. Todos os preços são com imposto de 8%.

Fontes e fotos: divulgação e Gigazine