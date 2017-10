Fim da marmita fria: equipamento portátil cozinha arroz e acompanhamento

Dentro de uma bolsa basta levar o equipamento portátil, grãos de arroz, um cozido ou curry e terá um almoço quentinho. Essa é a porposta do Handy Suihanki (ハンディ炊飯器), panela elétrica de arroz portátil, na tradução livre.

O equipamento elétrico foi desenvolvido pela empresa Thanko para servir como marmita, mas com um conceito diferente. Ele oferece ao consumidor a oportunidade de se servir de um arroz feito na hora para o esperado horário do almoço.

Chega de marmita requentada: arroz feito na hora

O Handy Suihanki tem dois recipientes e nos quais se cozinha o arroz. No entanto, o fabricante oferece opções. Em um deles, coloca-se o arroz lavado para cozinhar. No outro recipiente, pode-se levar um curry ou cozido para esquentar. Também se pode preparar um lámen instantâneo, um missoshiru, ovo cozido ou legumes no vapor.

Cada recipiente cozinha 0,65 de 1 copo de arroz (ou 120 ml), obtendo 230 gramas de arroz cozido. O tempo de cozimento é de 50 minutos, bastando pressionar colocar água no equipamento e pressionar o botão.

Se o alimento cozido sobrar, não há problema. O equipamento vem acompanhado de 2 tampas, com indicador da data para facilitar a identificação.

O equipamento elétrico Handy Suihanki tem 22,5 cm de comprimento, 13,5 cm de largura e 15,5 cm de altura. Já se encontra disponível nas lojas de venda online como Amazon e Rakuten, ao preço sugerido de 4.980 ienes com imposto. Foi lançado em 11 deste mês e vem chamando a atenção dos blogueiros e mídia do Japão.

Assista ao vídeo para ver como funciona.

Fontes e fotos: divulgação