Dez anos depois, o tradicional Milk Seafood Noodle ganha queijo

A fabricante Nissin informou o lançamento do Milk Seafood Noodle com queijo, para torná-lo ainda mais famoso nas redes sociais.

Ele estreou na segunda-feira (16), em todo o Japão, e a fabricante espera que seja tão compartilhado e comentado nas redes sociais como foi a primeira versão, há 10 anos.

O antecessor foi lançado porque as pessoas começaram a compartilhar que se o Seafood fosse preparado com leite quente ficava mais gostoso. Assim nasceu o Milk Seafood e as vendas explodiram. Esse cup noodle acabou virando a estrela do outono-inverno, todos os anos.

Para 2017 a Nissin acrescentou cubos de queijo Cheddar no copo. Ao colocar água fervente, o consumidor poderá sentir o aroma e o sabor do queijo derretido no caldo. O queijo enriqueceu o produto, conferindo um sabor mais acentuado ao caldo.

O preço final sugerido pelo fabricante é de 180 ienes, já à venda nos supermercados e lojas de conveniência.

Fonte e fotos: divulgação