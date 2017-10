Confira as novas bebidas da Starbucks com tema natalino

A rede Starbucks virá com novas bebidas em 1º de novembro (quarta-feira). Tratam-se do “Raspberry White Chocolate Frappuccino” e do “Raspberry White Moca”, ambos com tema natalino, formando a primeira linha de produtos de Natal da rede.

O “Raspberry White Chocolate Frappuccino” é um frappuccino com base cremosa. Essa bebida traz a harmoniosa combinação entre a base de cor branca como a neve e a calda de framboesa da cor vermelha tradicional de Natal. A aparência agradável traz todo o sentimento alegre e aconchegante do Natal, segundo a Starbucks.

O “Raspberry White Moca” é um expresso preparado com o suave chocolate branco especial da rede e com framboesas doces, com um leve sabor azedo. A framboesa é fervida antes de ser adicionada à bebida para criar um equilíbrio requintado. Sua cobertura é feita com chocolate branco e suspiros crocantes (ou merengues) com sabor de framboesa.

E o “Gingerbrad Latte”, bebida muito querida desde sua primeira aparição, também será servida neste ano. Um ótimo café expresso com leite preparado com xarope de sabor de biscoito de pão com gengibre e cobertura de chantili e noz-moscada. Uma bebida perfeita com leve gostinho picante para aquecer os corações dos clientes.

Informações dos produtos

Primeira linha de produtos limitados para a temporada de Natal da Starbucks Coffee

Período de vendas: 1º de novembro (quarta-feira) ~ 21 de novembro de 2017 (terça-feira)

Disponibilidade: lojas da Starbucks, com exceção de algumas

*As vendas serão encerradas assim que o estoque se esgotar

Raspberry White Moca (Hot/Ice)

Short: ¥440 + impostos – Tall: ¥480 + impostos – Grande: ¥520 + impostos – Venti: ¥560 + impostos

Raspberry White Chocolate Frappuccino

Tall: ¥580 + impostos

*Tamanho único

Gingerbread Latte (Hot/Ice)

Preço: Short: ¥420 + impostos – Tall: ¥460 + impostos – Grande: ¥500 + impostos – Venti: ¥540 + impostos

Período de vendas: 1º de novembro (quarta-feira) ~ 25 de dezembro de 2017 (segunda-feira)

Disponibilidade: lojas da Starbucks, com exceção de algumas

*As vendas serão encerradas assim que o estoque se esgotar

Fonte: Fashion-Press