Confira a nova bebida especial de Halloween da Starbucks

A rede Starbucks lançou a primeira bebida de Halloween na quarta-feira (25). Conheça o Halloween Mistery Frappuccino, que ficará disponível por apenas 7 dias.

Seu sabor, como o próprio nome sugere, é um mistério. Em forma de “homenagem” à famosa expressão popular de Halloween “doces ou travessuras”, essa é uma bebida misteriosa que esconde “travessuras” tanto no gosto quanto na aparência e muitos “doces” neste delicioso frappuccino.

E o Halloween Mistery Frappuccino será servido com sete tipos de estampas originais coladas no copo. Bruxas, gatos negros e morcegos enfeitarão essa saborosa bebida.

Informações do produto

ハロウィーン ミステリー フラペチーノ (Halloween Mistery Frappuccino)

Período de vendas: 25 de outubro (quarta-feira) ~ 31 de outubro (terça-feira) de 2017

Preço: 540 ienes

Tamanho: apenas Tall

Disponibilidade: todas as lojas da Starbucks do Japão, com exceção de algumas

*prevê-se que a distribuição de estampas será encerrada assim que o estoque for esgotado

