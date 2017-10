 'Coleção You are Here’ da Starbucks chega ao Japão

A “Coleção You are Here” da Starbucks destaca um simples, mas elegante trabalho artístico de marcos locais. Enquanto já esteja disponível nos Estados Unidos e Canadá há algum tempo, somente agora ela chega ao Japão, na forma de caneca e uma compacta xícara demitasse/espresso.

O desenho mais notável na coleção You are Here Japan é o Monte Fuji, a montanha mais alta do país, com um sol vermelho (como aquele na bandeira japonesa) surgindo atrás do pico. Há também um trio de flores de cerejeira e uma das mais famosas fontes de águas termais onde macacos se banham, que podem ser vistos na foto promocional divulgada pela Starbucks.

Além disso, no lado de trás, de acordo com a empresa, há bonsai, sushi, lámen, daruma (boneco da sorte) e até um castelo, fazendo a rotação da caneca um tour cultural.

Enquanto essa não seja a primeira vez que a Starbucks lança um recipiente de bebida exclusivo para o Japão, felizmente, esses não serão tão difíceis para comprar, como o tumbler que foi vendido somente no Aerporto de Haneda ou a garrafa que só podia ser comprada a bordo de voos operados pela empresa aérea ANA.

O design You Are Here Japan estará disponível para compra em lojas da Starbucks em todo o Japão a partir desta segunda-feira (2), com a caneca (414ml) sendo vendida ao preço de 1.800 ienes e a xícara demitasse/espresso (59ml) a 1.200 ienes.

Fonte: Rocket News Imagem: Starbucks/Divulgação