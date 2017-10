Chás, cafés e doces no clima de Halloween no Tully’s

No mês das bruxas, a Tully’s lançou uma série de bebidas e doces com o tema, usando a abóbora como ingrediente central, além da batata-doce.

Um suave pudim de cor laranja tem uma cobertura feita com a textura do bolo Mont Blanc, tudo de abóbora. Combina com um dos chás ou cafés para aquecer um final de tarde de outono.

Se prefere um baumkuchen para se servir com café, poderá saborear esse tradicional bolo alemão assado em espeto. Ele é marcado pelo sabor doce e textura úmida, no clima trick or treat.

Já o donut especial para o mês das bruxas tem a massa preparada com batata-doce roxa. Ele recebe cobertura de chocolate com decoração feita a mão, uma a uma, no melhor estilo Jack-o’-lantern.

Para quem prefere algo mais crocante, a rede oferece um biscoito refinado. Ele é preparado com praliné de amêndoas e caramelo, o que o torna rico e saboroso.

Chás e cafés no mês do Halloween

Para acompanhar essas delícias doces, o Apple Orchard Tea – quente ou gelado – pode ser uma boa pedida. É aromático e tem o suave sabor da maçã, no chá preto. Esse tipo de chá se popularizou através da Inglaterra. Para o seu preparo é usado suco de maçã 100%. O criado pelo Tully’s tem um aroma de conhaque de maçã. Mas fique tranquilo, não há álcool no preparo da bebida.

O latte Halloween – quente ou gelado – tem uma cobertura rica e duplamente saborosa. São cremes chantilly, sendo um flavorizado com a abóbora, tornando-o suave. O cliente pode escolher um dos 3 biscoitos para acompanhar o latte: fantasma, morcego ou Jack-o’-lantern.

O swirkle especial de Halloween é servido em 3 tamanhos. É um frozen original da Tully’s de milk tea (chá com leite). Ele também recebe cobertura de chantilly, sendo que um deles é flavorizado com abóbora. Além disso tem um biscoito típico de Halloween.

Novos cafés e chás em pacote foram lançados para o cliente preparar em casa. Um deles, o café da Guatemala, chama a atenção pelo aroma floral com cítrico, acrescido do aroma de cacau.

Fonte e fotos: divulgação