Confira o novo cappuccino de chocolate da Godiva

O novo drink da linha chocolixir da Godiva começou a ser vendido no domingo (1º).

O “Chocolixir Dark Chocolate Truffle Cappuccino” é um cappuccino voltado para adultos devido seu gosto amargo. Um refinado drink cuja base de chocolate branco cremoso é misturada com chocolate preto 72% concentrado e café com gosto forte. O delicioso capuccino é finalizado com creme de chantili, pedaços de chocolate e pó de cocoa. Um chocolixir especial e refinado que apresenta um novo sabor e requinte para os cappuccinos.

Característico pela combinação do sabor rico do chocolate e do aroma do café, este cappuccino é perfeito para aproveitar um requintado drink neste outono.

Informações do produto

Chocolixir Dark Chocolate Truffle Cappuccino

Data de venda: 1º de outubro de 2017 (domingo) ~ 15 de março de 2018 (quinta-feira)

Disponibilidade: Lojas revendedoras da Godiva

Preço: ¥600 (impostos inclusos)

Godiva Japan K.K

Tel: 0120-116811 (Horário de atendimento – 10h00 ~ 18h00)

Site: Godiva (em japonês)

Confira as lojas da Godiva mais próximas de sua casa aqui

Fonte: Fashion-Press