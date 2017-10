Bacon Potato Pie volta depois de 7 anos no McDonald’s

Sucesso por 12 anos, no período de 1990 a 2002 o Bacon Potato Pie encantou os consumidores da rede fast food McDonald’s. Ocasionalmente ele retornava ao menu.

Desta vez, segundo a empresa, para atender aos pedidos ele é recolocado no cardápio depois de 7 anos.

A campanha de volta, por tempo limitado, tem um toque divertido. Ele voltou com o nome ヘーホンホヘホハイ (pronuncia-se heehonhohehohai), como se a pessoa tivesse uma batata quente na boca.

Mas, a rede salienta que pode ser pedido com seu nome original também.

Bacon Potato Pie, ops! ヘーホンホヘホハイ

Esse produto tem a massa crocante recheada de pedacinhos de bacon defumado, com a batata cremosa combinada com cebola como tempero. A cremosidade quentinha desse “pastel” é perfeita para os dias mais frios do outono.

Ele está à venda por 150 ienes, já com imposto, tanto para ser consumido sozinho quanto como acompanhamento de sanduíches. O tempo da campanha é limitado.

Assista ao vídeo da campanha para ouvir a pronúncia divertida.

Fonte e fotos: divulgação