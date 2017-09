Novos sorvetes da Baskin Robbins com tema Halloween

O “Crazy Halloween” começou no Baskin Robbins e os novos sabores de sorvetes e sundaes já estão sendo vendidos!! Veja as novas delícias abaixo!

Sabores especiais que expressam o Halloween

Muitos sabores especiais com tema Halloween apareceram nos menus da Baskin Robbins. O popular sabor “Cotton Candy” voltou neste ano com mudanças, tornando-se agora “Cotton Candy ☆ Party”. O sorvete de cotton candy (algodão-doce) colorido nas cores roxa e laranja em homenagem ao Halloween agora é enfeitado com pequenas estrelas.

Além desse sabor, a Baskin Robbins também preparou outros sabores para o Halloween. Os sabores “Pumpkin Pie”, sorvete de abóbora misturado com a crocante torta de canela, “Neon Monster”, sabor de soda, uva e melão que brilham relutantemente monstros na luz negra, “Magical Mint Night”, sabor de menta com chocolate amargo baseado na noite de Halloween, e outros estarão disponíveis por tempo limitado.

Sundaes de Halloween de monstros e fantasmas

Além dos sorvetes, sundaes fofinhos em homenagem ao Halloween também estarão nos menus. O “Okashi na Okashi Sundae” (Sundae estranho de doces) é uma sobremesa com biscoito de chocolate em formato de monstros, bolacha em formato de doces e cobertura de doce de chocolate de cor misteriosa por cima do (s) sorvete (s). A finalização do sundae é preparada com xarope de algodão-doce de cor alaranjada.

Também há o “Itazura Obake Sundae” (Sundae do fantasma brincalhão), característico pelo biscoito grande de fantasma e a cobertura de xarope de algodão doce de uma estranha cor roxa.

Além disso, também serão vendidos o drink especial por tempo limitado “Halloween Shake” e o “Monster Baketsu” (balde monstro) com 15 bolas de sorvetes de tamanho regular.

Informações do Produto

Crazy Halloween (クレイジーハロウィン)

■Sabores de sorvetes

Período: 25 de setembro de 2017 (segunda-feira) até fim de dezembro

Preço: tamanho pequeno/regular: ¥360

Sabores:

“Cotton Candy ☆ Party” (コットンキャンディ☆パーティー)

“Pumpkim Pie” (パンプキンパイ)

“Neon Monster” (ネオンモンスター)

“Magical Mint Night” (マジカルミントナイト)

■Halloween Sundaes (Okashi na Okashi Sundae & Itazura Obake Sundae)

Período: 25 de setembro de 2017 (segunda-feira) até 31 de outubro (terça-feira)

Preço: bola única: ¥470 – bola dupla: ¥650

■Balde Monstro

Período: 25 de setembro de 2017 (segunda-feira) até 31 de outubro (terça-feira)

Preço: ¥5.000

■Halloween Shake

Período: 25 de setembro de 2017 (segunda-feira) até 31 de outubro (terça-feira)

Preço: ¥530

*Todos os preços estão com preços inclusos

*Preço pode mudar dependendo da loja

Informações de contato

B-R Thirty One Ice Cream K.K – TEL: 03-3449-0336