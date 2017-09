Novas bebidas da Starbucks para o outono

A Starbucks Coffee anunciou os novos drinks “Almond Milk & Granola Frappuccino” e “Nutty Almond Milk Latte”. Essas delícias chegam em 2/out (segunda-feira) e estarão disponíveis por tempo limitado em todas as lojas!

“Almond Milk & Granola Frappuccino”

Um frappuccino feito à base de leite com amêndoas original da marca, característico pela textura cremosa e pelo rico sabor de amêndoas. Os ingredientes principais são pralinê de amêndoas, biscotti, cranberry (oxicoco), pedaços de chocolate e pó de laranja, cuja fragrância compõe o gostinho escondido do drink. A finalização é preparada com o rico e delicioso xarope de amêndoas. Creme de chantili e pedacinhos frescos de granola elaboram a cobertura.

Um saboroso drink para todos os gostos que mais parece com uma sobremesa do que com um café!

“Nutty Almond Milk Latte”

Uma delícia mistura de leite, amêndoas e café expresso! Delicioso drink também preparado com leite e amêndoas original da marca, além do doce xarope de baunilha e cascas de laranjas frescas e saborosas. Amêndoas açucaradas compõe a cobertura final. Um drink característico pelo sabor fresco e tranquilizador.

Este drink ficará disponível nos menus até 31/mar/2018 (sábado).

[Informações dos Produtos]

アーモンド ミルク & グラノラ フラペチーノ – “Almond Milk & Granola Frappuccino”

Período de vendas: 02 de outubro (segunda-feira) ~ 31 de outubro de 2017 (terça-feira)

Preço: Tall – ¥580 + impostos *Tamanho Único

Disponibilidade: Todas as Starbucks do país (exceto em algumas lojas)

ナッティ アーモンド ミルク ラテ – “Nutty Almond Milk Latte”

Período de vendas: 02 de outubro (segunda-feira) ~ 31 de março de 2018 (sábado)

Preço: Short: ¥400 – Tall: ¥440 – Grande: ¥480 – Venti: ¥520 + impostos

Disponibilidade: Todas as Starbucks do país (exceto em algumas lojas)

* As vendas acabarão com o fim do estoque

Fonte: Fashion-Press