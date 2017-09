McDonald’s Japan lança mais um smoothie para o menu de outono

A nova bebida da rede McDonald’s, o Fluffy Cheese Mousse and Mixed Berry Grape Smoothie, produzido para marcar a mudança de estação do verão para o outono, tira sua inspiração do popular Grape Smoothie lançado no ano passado. Desta vez, no entanto, o novo smoothie com sabor de fruta ganha uma pitada cremosa com a adição de uma mousse leve e macia de queijo mascarpone.

O smoothie contém uma camada de base de chantili, o qual é coberto com uma porção generosa de suco e purê de uvas, combinado com uma calda de fruta silvestre. No topo há uma porção de cranberry e cassis, espalhados em volta de uma porção de mousse de queijo e finalizado com xarope de fruta silvestre.

Disponível em tamanho médio (490 ienes) ou grande (530 ienes), o Fluffy Cheese and Mixed Berry Grape Smoothie (ふわふわチーズムースとごろっとミックスベリーの葡萄(ぶどう)スムージー) será vendido nas lojas McCafé by Barista em todo o Japão pelo período limitado de 20 de setembro (quarta-feira) até o final de outubro.

Confira aqui a loja McCafé Barista mais próxima de sua casa. Na procura, basta acionar o botão “on-ff” ao lado do ícone McCafé by Barista.

Fonte e imagem: McDonald's Japan