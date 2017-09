Japão: pneus sem ar apresentados como inovação no mundo

A indústria Toyo Rubber apresentou para a imprensa protótipos de pneus para veículos que não precisam de ar. Foram batizados de noair.

Esses pneus oferecem segurança ao motorista, pois não há risco de furar enquanto dirige. Também poupam tempo, pois não há necessidade parar no posto para encher os pneus. Assim, o motorista descarta a preocupação de calibrar os pneus do seu carro a cada semana ou quinzenalmente. Aliás, o motorista não pode se esquecer de manter o estepe em dia, calibrando-o sempre também. Tudo isso será descartado com essa inovação.

Pneus sem ar: inéditos no mundo

Os modelos foram apresentados como pneus de última geração. Estão expostos no Parque Memorial Expo 70, em Suita (Osaka).

Um veículo com esses pneus foi apresentado para rodar como teste. Segundo o jornal Sankei essa foi a primeira vez no mundo que um carro roda com pneus sem ar.

Como ainda não existe legislação regulamentando os pneus sem ar no Japão, não é possível colocá-los à venda. Ou seja, o consumidor ainda não pode usá-los no seu veículo para correr em rodovias públicas.

De acordo com o Sankei, outras indústrias como a Bridgestone estão desenvolvendo pneus sem ar, com a mesma performance dos com ar. A concorrência ficará acirrada.

Fonte e fotos: Sankei West