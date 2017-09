Inovação: panela cozinha automaticamente com inteligência artificial

Já imaginou gerar uma lista de compras para o jantar, de acordo com o prato que quer comer? Assim funciona a panela automática, com inteligência artificial da Sharp.

Ela foi apresentada na quinta-feira (14) para a imprensa e seu lançamento será em 26 de outubro deste ano. Batizada de Healsio Hot Cook (ヘルシオ ホットクック), a panela vai facilitar a vida das pessoas.

Inteligência artificial na cozinha

Basta colocar os ingredientes na quantidade indicada por ela e em minutos o prato fica pronto. De cozidos diversos, a curry, ensopados, sopas e até pasta com molho, para cozinhar com ela não há necessidade de usar água. Dessa forma, os nutrientes dos alimentos são conservados, tornando o prato mais saudável.

Conectada à internet sem fio, a inteligência artificial (AI) propõe menus de acordo com as preferências do usuário. Ao informar seus destinos favoritos e música, por exemplo, a AI analisa suas preferências e sugere os pratos. Basta dizer “hoje quero comer frango”, por exemplo e aparecerá uma sugestão de cardápio. O usuário escolhe, corta e separa os ingrediente, coloca-os dentro e pode até fazer um passeio. Na volta, basta se servir.

Ela tem capacidade de 2,4 litros, permite programá-la e o preço sugerido é de 75 mil ienes.

Fonte e fotos: divulgação