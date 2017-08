Sushi em novas versões: low carb ou para comer à vontade

É tendência no arquipélago a dieta low carb, como em outros restantes pelo mundo. Para atender à essa nova exigência, a rede Kura de sushi de esteira (kaitenzushi), decidiu estrear o sushi low carb. No lugar do shari – arroz para sushi – anunciou que vai usar o nabo (daikon) com vinagre. Como assim? O nabo tem crocância, é de baixa caloria e será usado ralado como se fosse um espaguete. E tem mais, no lugar do macarrão dos 7 tipos de tigelas de lámen serão usados o broto de feijão conhecido como moyashi e cenoura.

O lançamento do novo tipo de sushi, o low carb, será feito em 31 deste mês. Assim, os consumidores que adotaram a dieta com baixo carboidrato podem se deliciar da harmonia entre vegetais e peixes, tanto em temaki quanto nos sushis.

A rede Kura tem 369 lojas em todo o Japão. Cada sushi custará 108 ienes e a tigela de lámen 399, ambos com imposto.

Sushi para comer o quanto puder

Por outro lado, há quem queira se sentar e comer o quanto puder do tradicional sushi com o shari, sem se preocupar com o volume de pratinhos e quanto vai ter que desembolsar.

No serviço conhecido como tabehodai o cliente se senta e se serve à vontade por um período limitado de tempo.

De olho nesse nicho, a rede Kappa Sushi está com uma campanha até 8 de setembro, quinta-feira. Para comer o quanto puder, o cliente precisa fazer reserva online (clique aqui).

No horário entre 14h e 17h, o cliente pode comer à vontade e o quanto puder por 60 minutos. E tem mais: com direito ao drink bar. Os preços (sem imposto) são de 1.580 para os homens, 1.380 para as mulheres, 780 para crianças do primário e 980 ienes para os da terceira idade, acima dos 65 anos.

