Starbucks lança mais uma bebida para adocicar o verão

O Starbucks Coffee anunciou o novo frappuccino da marca, o “S’more Frappuccino® – Crispy Marshmallow”.

“S-more” é um prato tradicional muito apreciado pelos americanos em churrascos e acampamentos. Uma sobremesa simples preparada com biscoitos Graham e marshmallow e chocolate tostados.

Esse drink é a representação desta sobremesa em um copo de frappuccino. A base da bebida é preparada com cacau em pó, xarope de cacau e gelo, ao invés do tradicional leite. Misturam-se esses três ingredientes no liquidificador para serem transformados na combinação perfeita entre o gosto levemente amargo do cacau e de sua rica fragrância com a textura crocante do gelo.

A cobertura do drink é preparada com marshmallows tostados, chocolate assado, biscoitos e chantili. Ao misturá-los conforme sua preferência, é possível saborear muitos sabores diversificados e deliciosos.

Ainda para acrescentar um gostinho a mais, adiciona-se marshmallows tostados liofilizados, chocolate assado e vários pedaços de biscoito, dando a esse frappuccino uma textura mais leve. Um frappuccino perfeito para adocicar e refrescar esse verão!

Informações do produto

スモア フラペチーノ® -クリスピー マシュマロ – S’more Frappuccino® – Crispy Marshmallow

Período de vendas: 10 de agosto (quinta-feira) ~ 31 de agosto de 2017 (quinta-feira)

Preço: Tall – ¥590 + impostos

*Será vendido apenas em tamanho único

*As vendas serão encerradas assim que o estoque se esgotar

Informações de contato

Starbucks Coffee Japan K.K

TEL: 03-5745-5890

Fonte: Fashion-Press