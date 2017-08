“Lamen sem macarrão” será vendido em todo o Japão

Na quinta-feira (17), a Nissin Foods anunciou o início das vendas do novo lamen instantâneo sem macarrão. Serão dois produtos da nova linha que utiliza o tofu no lugar do macarrão. Os sabores dos produtos são de “tonkotsu tofu” (tofu com ossos de porco) e “tantan tofu” (tofu com molho tantan). O preço será de ¥170 para ambos.

A nova linha de produtos do “Nissin Men nashi Lamen” (日清麺なしラーメン), ou “lamen sem macarrão da Nissin” em tradução livre, é um prato preparado sob o conceito de “substituir o macarrão por um delicioso tofu”. Um prato delicioso que mistura a rica sopa de lamen com grandes pedaços do delicioso tofu desenvolvidos pela empresa.

As sopas de tofu com tonkotsu e de tofu com molho tantan são ótimos pratos para aproveitar o sabor rico de ambos os molhos com um delicioso tofu especial. Além disso, os pratos foram preparados especialmente para os consumidores que se preocupam com as calorias e carboidratos na alimentação.

A sopa de tofu com tonkotsu possui apenas 3.6g de carboidratos e 67kcal, e os carboidratos e calorias totais da sopa de tofu com molho tantan são de 3.2g e 76kcal, respectivamente. Ambos são igualmente saudáveis e com baixo teor de carboidratos.

A Nissin explicou que a decisão de abandonar o macarrão foi dada em decorrência do aumento dos usuários que estão ingerindo menos carboidratos e calorias. “Para pessoas que desejam comer lamen na saideira ou que se preocupam com os carboidratos ingeridos não se sentirem culpadas”, publicou a empresa.

Mas será mesmo que o “lamen sem macarrão” realmente continua sendo um lamen?

Fonte: IT Media