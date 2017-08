3 delícias novas no Mister Donut chamadas de Vege Pop

O lançamento do Vege Pop é na sexta-feira (25), em parceria com uma das mais conceituadas marcas de alimentos para dieta – Tanita.

Com a Tanita o Mister Donut desenvolveu 3 donuts tendo como tema os vegetais. Assim pretende atingir o público adulto ou infantil que pensa na saúde. Dentro da tradicional massa do Mister Donut, foram incluídos vegetais e, no creme do recheio, frutas e verduras, combinadas com leite de soja. Tudo vegetal.

Para que os consumidores possam se deliciar sem culpa, o tamanho de cada um foi planejado. Com 5 cm de diâmetro, é menor do que o tradicional donut da rede.

São 3 sabores em 3 cores diferentes. Cada um custa 81 ienes, com imposto já incluído. Se quiser um kit com os 3 Vege Pop, custa 216 ienes, também, já com imposto. Você pode combinar um de cada ou escolher os seus preferidos para compor o kit. Conheça cada um e verifique qual deles você quer experimentar.

Vege Pop laranja

O que dá o tom laranja na massa tradicional é a cenoura. Para o creme do recheio, foi escolhida a combinação de geleias de morango e tomate.

Vege Pop amarelo

Na massa tradicional foi introduzida a abóbora, o que deu um colorido amarelo. O recheio tem um creme especial produzido com a combinação de maçã com cenoura.

Vege Pop verde

O vegetal escolhido para a massa foi komatsuna (小松菜), um dos mais ricos em sais minerais, vitaminas e fibras do Japão, comparado à couve. O creme é preparado com abacaxi combinado com hourenso, o espinafre japonês.

Outras opções Vege Pop

Junto com a Tanita, para atender aos paladares das pessoas antenadas com a saúde, há outras opções de combinação. Elas também têm a mesma data de lançamento, em 25 deste mês.

A ideia é atender o cliente para um lanche da tarde ou almoço rápido, todos combinados com o Vege Pop. São o green smoothie, cheio de fibras; sopa cremosa de vegetais (cream chowder) e o minestrone, a tradicional sopa italiana de tomates. Cada uma dessas combinações custa 500 ienes, já com imposto.

Fontes e fotos: divulgação e My Navi