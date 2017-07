A sobremesa de verão no Japão: sorvete que não derrete

Não se trata de mágica, mas sim de pesquisa e de patente. Não é uma inovação internacional, já que na Inglaterra já existem sorvetes que não derretem desde 2015. Eles foram desenvolvidos usando a biotecnologia e com um elemento muito conhecido dos japoneses, o natto (soja fermentada).

Porém, o lançamento ocorrido na segunda-feira (3) usa uma outra biotecnologia. À medida que a temperatura aumenta, o sorvete chamado de Ginza Wa Ice (金座和アイス) adquire uma consistência de creme chantili.

A primeira casa foi inaugurada em Tóquio, no bairro Harajuku e a segunda já tem endereço: America Mura em Osaka, em 15 deste mês.

Segredo do sorvete que não derrete

O sorvete foi desenvolvido em conjunto entre a Universidade de Kanazawa e uma empresa de desenvolvimento de bioterapia. Produto de uma pesquisa avançada, o segredo está no polifenol do morango. Os pesquisadores desenvolveram uma forma de “grudar” a molécula do polifenol nas de água e gordura. Dessa forma, a água e a gordura levam horas para derreter.

Sabores e beleza da pele

Com essa fórmula, o sorvete pode ser produzido dentro dos formatos de diversos tipos e modelos, como o Kumanon ou até de takoyaki, iguaria típica de Osaka.

O polifenol do morango tem várias funções que vão do antienvelhecimento ao clareamento da pele, combate à obesidade e também antialérgico. Portanto, além do sorvete ser saudável, ainda ajuda a pele. Ao que tudo indica vai cair no gosto das mulheres.

No momento, são 5 sabores do sorvete que demoram a derreter: baunilha, morango, manga, matcha e chocolate. Para saborear ainda mais o cliente pode escolher acompanhamentos como calda de morango ou amêndoas, por exemplo.

Assista ao vídeo para ver como é o sorvete e os testes:

Fontes: divulgação, Netatopi e ANN Fotos: divulgação