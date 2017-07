Novos smoothies do McDonald’s para o verão

Para ajudar a combater o calor e a umidade intensa do verão no Japão, a rede McDonald’s Japan está lançando dois smoothies de manga por tempo limitado.

Não se trata de smoothies de manga tradicionais, já que eles são preparados com alguns ingredientes inusitados para surpreender seu paladar. Um deles é o Creamy Annin Mango Smoothie, com “annin” (amêndoa de alperce).

A amêndoa de alperce tem um sabor distinto similar ao da avelã, mas se você ainda não teve a chance de experimentar o annin, agora é a hora, já que o Creamy Annin Mango Smoothie contém o ingrediente em uma base de pudim leitoso, que pode ser visto no fundo da bebida, misturado a pedaços de maçã e manga, coberto com uma camada generosa de chantilly.

No time do smoothie descrito acima, que é uma fusão de amêndoa de alperce, manga, maçã e creme, está o Torotto Purin Mango Smoothie (Syrupry Pudding Mango Smoothie). Esta parece ser a delícia certa para os amantes de manga, já que a tipo Afonso, uma das variedades mais superiores da fruta, é o principal ingrediente tanto no smoothie por si só quanto na base de pudim, que contém pedaços frescos de manga. Uma mistura de manga e maçã também é usada no chantilly que vai por cima.

Os dois smoothies estarão disponíveis em lojas designadas com o menu McCafé by Barista (procure as lojas aqui) em todo o país no período de 12 de julho (quarta-feira) a 10 de setembro (domingo). Tamanho M (490 ienes), L (530 ienes).

Fonte e imagens: Rocket News, McDonald's Japan