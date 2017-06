Novo “gyudon” da rede Yoshinoya controla os níveis de glicose no sangue

A Yoshinoya Holdings Co. disse na quinta-feira (29) que vai lançar em seus restaurantes espalhados por todo o Japão um “gyudon” (prato com de arroz coberto com carne) que usa em sua preparação o extrato de salacia, uma planta que ajuda a controlar o aumento nos níveis de glicose no sangue.

A empresa espera que o novo gyudon, que será lançado na segunda-feira (3) e terá o mesmo sabor que o tradicional, seja popular entre as pessoas de meia idade que querem ter uma refeição substancial, mas se preocupam com seus níveis de glicose.

O preço do salacia gyudon (サラシア牛丼) será 100 ienes mais caro que o existente, sendo que uma tigela de tamanho regular será vendida a 480 ienes.

A empresa vendia pacotes de ingredientes para gyudon contendo extrato de salacia somente online. O produto chamou bastante atenção e muitas pessoas pediram que o salacia gyudon fosse adicionado ao cardápio dos restaurantes da rede Yoshinoya.

A salacia, que é cultivada principalmente na Índia e Sudeste Asiático, é usada há muito tempo para a preparação de chá. Acredita-se que a planta iniba as enzimas que sustentam a absorção de açúcar, reduzindo assim o ritmo de um aumento nos níveis de açúcar no sangue.

Fonte: Japan Times/ Jiji Imagem: Sankei Biz, Wikimedia