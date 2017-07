Monstro é esperança para agricultores no Japão

Javalis, ursos e outros animais silvestres já causaram 300 milhões de danos aos agricultores somente em 2015. Eles são a fonte da dor de cabeça dos produtores de alimentos. As estatísticas mostram que a população de cada um desses animais selvagens vem crescendo.

Eles saem das florestas e devastam as lavouras. Os maiores vilões são javalis, gatos de algália e macacos. O primeiro causou mais de 200 milhões de prejuízos nas lavouras. Os demais, incluindo cervos, muntjac-chinês (parece veado), ursos e guaxinins também são considerados inimigos em menor escala. Os levantamentos foram realizados pela Divisão de Conservação da Natureza e Divisão da Promoção Rural das províncias.

Monstro será solução para a agricultura do Japão?

Batizado de ‘super monstro lobo’, é um produto desenvolvido tecnologicamente. Com cara de monstro, o animal modelado como um lobo silvestre tem recursos eletrônicos para espantar os animais silvestres. Uma pesquisa foi realizada para modelá-lo, através da técnica subliminar usada pelas emissoras de TV.

Ele foi construído com estrutura metálica, dotado de painel solar para abastecer as baterias, luzes LED e emite sons de 90 decibéis e além de mexer o pescoço tem uma espécie de coleira com lâmpadas LED. Foi coberto com uma pelagem para parecer um lobo. Junto com o uivado foi introduzida uma pluralidade de sons como chocalhos, cães de caça, disparo de armas dos caçadores e outros. A área de atuação desse monstro tecnológico é estimada em 1Km. Ele capta a aproximação do animal silvestre através dos sensores e começa a emitir os sons, e automaticamente acende as luzes vermelhas.

Esperança com o monstro

Essa iniciativa foi da Associação da Cooperativa Agrícola de Kisarazu (Chiba), a qual contou com o desenvolvimento e manufatura de uma empresa de Hokkaido.

O primeiro monstro já foi instalado na terça-feira (11) em uma encosta de um monte próximo à plantação de arroz. A esperança é de que ele espante os javalis que aparecem lá para se banhar. Se o experimento der certo, transformará em esperança para os agricultores do Japão.

A matéria não revelou quanto custou para a criação e desenvolvimento do monstro.

Fonte e fotos: Sankei News