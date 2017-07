Confira o novo frappuccino de cereja e chocolate do Starbucks

O Starbucks Coffee anunciou o novo frappuccino exclusivo para o verão “Cherry & Chocolate Chip Frappuccino”.

Esta novidade é um frappuccino com o gostinho de frutas típicas do verão com o sabor especial da compota de cerejas pretas. Um drink feito para a apreciação total do delicioso sabor de cereja com o leve toque da textura de pedaços de chocolate. Não podemos esquecer também do creme de chantili adicionado no final do drink.

Este é um drink com uma coloração muita vívida e rica. Recomenda-se a adição de calda de chocolate na finalização!

Informações do produto

チェリー&チョコレート チップ フラペチーノ – Cherry & Chocolate Chip Frappuccino

Período de vendas: 24 de julho (segunda-feira) ~ 20 de agosto de 2017 (domingo)

Preço: Tall Size – ¥540 + impostos

*Será vendido apenas em tamanho único

Informações de contato

Starbucks Coffee Japan K.K

TEL: 03-5745-5890

Fonte: Fashion-Press