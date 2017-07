Confeitaria no Japão serve sorvete entre fatias de melancia e no milho

Neste ano, o mais novo sorvete oferecido por uma confeitaria em Tóquio, o What-a-Melon Soft Serve, poderá ser a sobremesa que manterá você refrescado nos dias mais quentes que estão por vir. O sorvete não é somente refrescante, mas também uma atração para os olhos!

A sobremesa é criada com fatias de melancia de verdade, que formam um “sanduíche” recheado com sorvete sabor melancia. Já as sementes não são as reais, mas sim pingos de chocolate no formato um pouco maior. A fatia de melancia é servida gelada para dar uma textura agradável e, claro, o frescor extra para se saciar no verão.

O sorvete também vem com uma pequena bisnaguinha de sal, já que no Japão é comum consumir a melancia com uma pitada salgada.

A confeitaria em Tóquio também trouxe de volta o sorvete Crème de la Corn, com base de milho e caramelo, que é servido em uma espiga de milho grelhada.

Tanto o sorvete What-a-Melon Soft Serve (ウォーターメロン ソフトサーブ) como o Crème de la Corn (クレーム デュ ラ コーン) estão sendo vendidos na loja da Dominique Ansel Bakery em Omotesando ao preço de ¥ 1.000 cada durante o verão, até o final de setembro. Se você estiver em Tóquio essa é uma boa dica para se refrescar após um passeio ou compras!

Dominique Ansel Bakery Omotesando (ドミニクアンセルベーカリー表参道)

Horário: das 10h às 19h

Site para informações, veja aqui

Localização, veja aqui

Fonte: Rocket News Imagens: Instagram/dabjapan