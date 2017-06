Baskin Robbins também terá sabor adicionado aos sanduíches

Para um país fortemente associado ao arroz, o Japão oferece uma variedade surpreendente de sanduíches. Basta ir a uma loja de conveniência e você vai encontrar não somente o básico, como sanduíches de presunto e ovo, mas também favoritos locais como yakisoba e carne de porco.

Contudo, a partir do próximo mês, em uma parceria entre a amada rede de sorvetes e a fabricante de pães Yamazaki, o sanduíche Baskin Robbins começará a ser vendido.

O sanduíche Baskin Robbins não é para ser confundindo com um sanduíche de sorvete, onde uma porção da sobremesa gelada é colocada entre duas bolachas (wafer). Esse sanduíche é uma nova adição à popular série Lunch Pack da Yamazaki de fatias de pão fechadas com recheios variados.

O Lunch Pack não é vendidos na seção de produtos refrigerados, então, ao invés de uma bola de sorvete, dentro do sanduíche há uma mistura de chantilly, geleia e calda, todos de morango, para recriar o gostinho do Very Berry Strawberry, um dos sabores de sorvete com edição permanente no menu das lojas da “31”.

Como muitas colaborações gastronômicas no Japão, o Lunch Pack da Baskin Robbins estará disponível por um período limitado nas lojas de conveniência e supermercados no período de 1 de julho a 30 de setembro. O preço não foi anunciado ainda, mas as variedades do Lunch Pack geralmente custam 150 ienes.

Fonte: Rocket News Imagem: Yamazaki