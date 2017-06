Starbucks: novo drink de melancia com manga, papaia e outras frutas

O Starbuck Coffee estará vendendo o “Shakun Watermelon & Passion Tea”, um delicioso drink de melancia com chá de paixão (passion tea), em todas as lojas do Starbucks.

O “Shakun Watermelon & Passion Tea” fará parte do menu “TEAVANA”, que oferece uma nova forma de apreciar chás criados a partir de ingredientes diferentes.

A base do drink é o “passion tea”, a mistura de flores de hibisco, papaia, manga, capim limão e outros. Um refrescante sabor de chá de ervas frescas vermelhas sem cafeína. Junto a esse maravilhoso chá especial, a loja preparou um suco de melancia com muita polpa da fruta.

Além disso, o suco é oferecido pelos funcionários após ser batido com alguns pedaços de lima liofilizados (desidratado em baixas temperaturas).

O chá traz uma crocante sensação da melancia se espalhando dentro da boca. Um drink perfeito para refrescar nos dias quentes de verão!

[Informações dos Produtos]

シェイクン ウォーターメロン & パッション ティー (Shakun Watermelon & Passion Tea)

Período de vendas: 28 de junho (quarta-feira) ~ 31 de agosto de 2017 (quinta-feira)

Preço: Short – ¥390 Tall – ¥430 Grande – ¥470 Venti – ¥510 (preços sem impostos)

Disponibilidade: Todas as Starbucks do país

*Exceto em algumas lojas

*As vendas acabaram com o fim do estoque

Fonte: Fashion-Press