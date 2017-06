McDonald’s: novo café especial de pêssego

O McDonald’s Japan está comemorando o aniversário de 5 anos do menu “McCafe by Barista”, um “autêntico” menu de cafés. Em comemoração, será realizado o evento “#Esconderijo de cafés” (Kafe no Anaba) entre os dias 23/jun (sexta-feira) até 30/set (sábado).

Durante o evento, os produtos por tempo limitado serão vendidos conforme o passar dos dias, e muitas promoções especiais serão lançadas. O primeiro produto deste evento será o “Smoothie de pêssego” (Momo no Smoothie), no dia 23/jun.

O “Smoothie de pêssego” é um drink vendido inicialmente em 2015/2016, e foi agradou muitas pessoas. Esta bebida é uma combinação do delicioso smoothie de pêssego, preparado com xarope de chá de pêssego e purê da fruta, com cobertura de polpas de pêssego cortadas em grandes pedaços.

Um agradável smoothie com muito pêssego e um novo estágio do sabor do pêssego, que cria uma sensação do refrescante gosto doce e ácido da fruta ao colocá-lo na boca.

Além disso, apenas neste ano será possível dobrar a quantidade da cobertura de pêssego por ¥40.

Nesta quente estação do ano, nada melhor que desfrutar de um refrescante smoothie de pêssego!

Além disso, este evento estará disponível apenas em 90 lojas de 37 províncias do Japão. Serão mais de 30 tipos de doces de tamanhos regulares, drinks e outros, todos oferecidos por tempo limitado conforme a estação do ano e as tendências.

O McDonald’s continuará proporcionando um espaço de lazer confortável e um menu de cafés com ótima qualidade e especiais! Mais detalhes da campanha: clique aqui.

Fonte: McDonald’s Japan